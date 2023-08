Ez már a második szemléjük idén. Egyszer már körbejártak, amikor a korai növényeket vették szemügyre, például a borsót, retket, salátát.

– A korábbi 3-4 évvel összevetve tapasztalataink szerint az idei első szemléről azt tudjuk elmondani, hogy szebbek a kertek most. Ez nem biztos, hogy csak a tulajdonosoknak törekvéseinek köszönhető, hiszen az időjárás is nagyon kedvező volt. Azt is látjuk, hogy bár sok még az olyan kert, amit nem művelnek, de egyre többen gondolják úgy, hogy drága a zöldség és a gyümölcs a piacokon, boltokban, így nagy örömünkre elkezdik saját maguknak megtermelni ezeket, s egyre több fiatal is így dönt – zárta gondolatait Zerényi Endre.

A keddi szemle első állomása dr. Balázs Sándorné és dr. Balázs Sándor portáján volt. Gyönyörű kert fogadta a zsűri tagjait. Illatozó fűszernövények, például bazsalikom és rozmaring, rengeteg szép rózsa és számos zöldség, gyümölcs terem a kertjükben.

A tulajdonosok portálunknak elmondták, már több alkalommal neveztek erre a megmérettetésre, s szép eredményeket tudhatnak magukénak. Volt, például hogy elsők lettek, máskor különdíjat is kaptak.