A Domoszlón élő Harján Mihálynak a 90. születésnapja alkalmából Paulenka Richárd polgármester adta át az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot, és egy kis ajándékcsomaggal is kedveskedett az ünnepeltnek. A polgármester szerint a 90. születésnapot ünnepelni igazán különleges élmény.

– A különleges élményt csak tetézi, ha az ünnepelt olyan szellemi és fizikai frissességnek örvend, mint Harján Mihály. Miska bácsit az otthonában látogattuk meg és köszöntöttük ebből a jeles alkalomból. Azt mondja, hogy nem érzi magát 90 évesnek, sőt, ha megkérdezik tőle, hogy hány éves, nem is meri elmondani. Inkább úgy felel: 10 évem van még a 100-ig. Úgy érzi, hogy nagyon tartalmas és jó élete volt eddig, és ezt a zenének és a jó Istennek köszönheti, akivel minden nap beszélget. 24 éves kora óta zenél és ha kérik, a mai napig nem mond nemet egy-egy felkérésre. Bár már kevesebbet veszi kézbe a szaxofonját, de boldog szívvel emlékszik vissza a régmúlt időkre, amikor egy évben több mint 30 lakodalomba is hívták zenélni. Jókedve, humora és az élethez való optimista hozzáállása, szerető családja tartja karban. Nem panaszkodik, nem kesereg, teszi a dolgát, ahogy ereje engedi. Mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát, mondja. A kérdésre, hogy akkor ő most érzései alapján mennyi idős, azt válaszolja, hogy 80 éves. Kívánjuk, hogy még sokáig magunk között tudhassuk erőben, egészségben, huncutságban! Isten éltesse Miska bácsi! – fogalmazott Paulenka Richárd.