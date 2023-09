A sportválasztó 10 év alatt népszerű eseménnyé nőtte ki magát Egerben. Nem csak iskolásokat várnak, sok szülő is megtalálja itt azt a mozgásformát, amire szívesen jár, ilyen például a tánc. 10 éve töretlenül népszerű a kosárlabda, de újabban a hastánc, is és az amerikai foci is egyre többek érdeklődését felkelti. Ezekről és sok másról beszélgettünk Somogyi Mónikával, az Egri Norma Alapítvány szakmai vezetőjével.

