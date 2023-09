Az ünnepségen Minczér Gábor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, s egy személyes történetét mesélte el az egykori fertálymesterről.

– Többször invitált meg, hogy látogassam meg, ám az élet sűrűsége, a napi teendők miatt nem tudtam időt szánni. Ezzel arra hívnám fel a figyelmet, hogy mennyire fontos az egymás felé fordulás, egymás meghallgatása – emelte ki.

Dr. Hauser Zoltán nyugalmazott főiskolai tanár, volt rektor idézte fel dr. Rácz László életútját. Dr. Rácz László az Eszterházy Károly Egyetem jogelődjében végezte főiskolai tanulmányait 1964-1968 között matematika-kémia szakon. A diploma megszerzése után 1968-tól napjainkig a főiskolánk, majd egyetemünk tanáraként dolgozott, az oktatás és kutatás volt a lételeme, professzor emeritusként is példamutató oktatómunkájával, hallgatók iránti kimagasló szeretetével tűnt ki. Teljes életpályáján hűséges volt szülőhelyéhez, családi hagyományaihoz, egyeteméhez, tanítványaihoz. Egész életében a családja mellett az egyetem jobbá tétele lebegett a szeme előtt, nemcsak kollégái, hanem hallgatói is szerették és tisztelték, teljes életpályája mintaként szolgáljon mindenki számára.

– Még az utolsó pillanatokban is tele volt feladatokkal, így emlékezzünk rá – mondta.

Múlhatatlan érdeme, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen részese volt a szőlész-borász felsőfokú szakképzés beindításának, előadója borászati technológia, borkémia és borkultúra tárgyaknak, lelkes résztvevője különböző kutatási projekteknek.

A testvére Rácz József azt emelte ki, László kezei közül több mint ezer hallgató került ki, s ahogy mindenkinek a környezetében nekik is a legjobbat, a legszebbet akarta. Eddig Gál Tibor borász, Bereznai László és dr. Csizmazia Darab József szőlőnemesítők, Grőber Jenő borász, az egri Vincellériskola néhai szőlész-borász tanárai, oktatói, valamint Barócsi Dezső, Dr. Kaptás Tibor, és Thummerer Vilmos emlékére ültettek fát.