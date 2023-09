A szüreti időszakhoz passzoló, új dekorációs elemek jelentek meg a faluban, ahol már eddig is különféle látványos díszítés volt megfigyelhető. A helyi könyvtár Facebook-oldalán osztották meg az új elemeket. Boros korsó, szőlővel teli kosár, és egy gyönyörű kilátást biztosító, Mátrára "néző" ablak is készült nemrégiben. Így Feldebrőn járva mindenkinek vidámabb lehet a napja.

A közelgő Hárs-Szüreti Fesztiválra is felhívják a figyelmet a falu több pontján. Szeptember 16-án 10 órától kezdődnek a programok a sportpályán. Színpadra lépnek többek között helyi és környékbeli hagyományőrző csoportok, lesz főzőverseny és retro diszkó is. Természetesen a már hagyományosnak számító, látványos szüreti felvonulás sem maradhat ki a napból. Ezen kívül ugrálóvár, rodeó bika, csillámtetoválás és karikatúra készítés is színesíti majd a fesztivált.