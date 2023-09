Nagy Júlia, a sikeres rendezvény egyik segítője közösségi oldalán arról számolt be, hogy erre a hétvégére többen vásároltak jegyet a kb. 250-300 fő lakosú Parádsasváron megrendezett Dumaszínház előadásokra, mint sok hazai attrakció éves látogatószáma.... Egy helyi lakos szerint még soha ennyi autót egyszerre nem látott a településen, s ahogy elmondták, visszakapták a reményt arra, hogy a Mátrának végre erre az oldalára is odafigyeljenek a turisták.

Mindezért köszönet jár Litkai Gergelynek és csapatának és mindenkinek, aki ezért az új lehetőségért tett, aki az idejét, a tehetségét és sok-sok energiáját tette ebbe a programba. Mindannyian megérdemlik a hosszú távú sikert.

Az ígéretek szerint a helyszínt folyamatosan fejlesztik

A mátra egyik legszebb településén, Parádsasváron évek óta visszasírják az egykor világhírű üveggyár fénykorának gazdag napjait. A több mint háromszáz éves gyár megszűnését követően a gyár területét rekultiválták és számos ötlet születet az újrahasznosításra. Terveztek ide kalandparkot, s más turisztikai célú fejlesztést is, de források hiányában nem sok minden történt a területen. A GarázsSasvár ötlete a Dumaszínház népszerű előadóinak ötlete nyomán valósult meg, akik lehetőséget láttak a terület fejlsztésében. A Mátra ölelésében, az egykori üveggyár garázsában alakították ki. A helyszín választás nem véletlen. Parádsasvár Eger és Gyöngyös között a 24-es úton található festői község. Itt található a Károlyi-kastély, amely jelenleg szállóként működik, de kihagyhatatlan a kristálycsiszoló és az üveghuta is, a községről remek túrák indulnak, de aki nem vállalkozik nagyobb kirándulásokra, a faluban és környékén is remek sétákat tehet. Azt ígérik, a helyszínt folyamatosan fejlesztik, így évről évre egyre izgalmasabb programokkal várják majd itt a vendégeket.

Portálunkon korábban megírtuk, Hadházi László, Kis Ádám, Kőhalmi Zoltán, Litkai Gergely részvételével rendeznek humorfesztivált e hétvégén pénteken, szombaton, vasárnap Parádsasváron a Dumaszínház legújabb rendezvényhelyszínén.

- A DumaSasvár pénteki és szombati rendezvénye teltházzal zajlott, ám a vasárnap délutáni programjuk mindenki számára nyitott. Vasárnap fél négyre várják azokat a parádsasvári és a környékbeli szállásadókat, vállalkozókat a GarázsSasvárba, akik szeretnének részt venni egy különleges workshopon. Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület és a Dumaszínház közös rendezvényén mutatkozik be a Dumaszínház új, Észak-Mátrát érintő kezdeményezése, valamint a 2024-től induló LEADER programról és az ennek keretében benyújtható pályázatokról is információt kaphatnak. A helyszínen a gyöngyösi TDM és a Mátra Jövőjéért Egyesület is röviden bemutatkozik, majd ezt követően lehetőség nyílik a kapcsolatépítésre, ötletek, javaslatok megvitatására.

A workshop után a regisztrált résztvevőket szívesen látják a Dumaszínház este hatkor órakor kezdődő előadására is, amelyen Dombóvári István, Kovács András Péter és Ráskó Eszter szórakoztatja a közönséget.