Idén szeptember 20-án ötödik alkalommal rendezik meg a Nőgyógyászati Daganatos Betegségekkel Foglalkozó Betegszervezetek Európai Hálózata (ENGAGe) és az Európai Nőgyógyászati Onkológia Társaság (ESGO) által életre hívott World GO Day, azaz a Nőgyógyászati Onkológiai Világnap. Világszerte 34 ország 80 szervezete, orvosok, szakértők és több ezer érintett mozdul meg ezen a napon, egy cél érdekében: hogy együtt felhívják a figyelmet a nőgyógyászati daganatos betegségekre, a méhnyakrákra, a petefészekrákra, a méhtestrákra, a hüvelyrákra és a szeméremtestrákra, amelyeket több mint egymillió nőnél diagnosztizálnak minden évben, valamint, hogy elérjék azt, hogy a nők többet tudjanak a a megelőzés jelentőségéről és a megfelelő kezelési lehetőségekről.

A Mályvavirág Alapítvány ezúttal is csatlakozik a nemzetközi programsorozathoz, és ennek keretében a harmadik Mályvavirág Pontok Stafétája eseményre is sor kerül. Idén a házigazda az Egri Mályvavirág Pont. Szeptember 16-án, szombaton 10 órától az Alapítvány számos színes programmal vár minden érdeklődőt Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A zenés és a táncos programok mellett Tóth Icó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke és Pásztor Édua, az Egri Mályvavirág Pont vezetője neves szakértőkkel vitatják meg a szűrések fontosságát. Közreműködik: Hornung Ágnes, családokért felelős államtitkár, Bertókné Tamás Renáta, az NNGYK szűrésirányítási főosztályvezetője és dr. Novák Zoltán, az Országos Onkológiai Intézet nőgyógyászdaganatsebésze.

Nagy Zoltán mesterszakács jóvoltából elkészül a World GO Day magyar specialitása, amelyhez segítséget is fog kapni, hiszen a színpadon illusztris vendégek segítenek majd a főzésben, így kötényt vesz dr. Müller Cecília, országos tisztifőorvos, dr. Zákány Zsolt, szülész-nőgyógyász, a World GO Day Hungary 2022 orvos nagykövete és Pál Tímea, méhnyakrák túlélő, Mályvavirág Pont vezető is.

Természetesen átadják a Mályvavirág Pontok Stafétáját is, valamint bemutatkozik a 2023- as World GO Day magyarországi orvos nagykövete is. A nap zárásaként pedig sor kerül a “2023 méter gyalogszerrel magamért” elnevezésű közös, figyelemfelhívó gyaloglásra is.

A rendezvényre látogatók 10 és 14 óra között ingyenesen vehetnek igénybe az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszán nőgyógyászati és szájüregi szűrővizsgálatot valamint általános állapotfelmérést.

Idén a nemzetközi kampány különös figyelmet fordít a szűrések két típusának ismertetésére, így többet tudhatunk majd meg a genetikai vizsgálatokról és a HPV-tesztekről is. A genetikai vizsgálat eredményével könnyebben felmérhető, mekkora a kockázat bizonyos daganatos betegségek kialakulásának tekintetében, és az orvosok számára megkönnyíti a lehető legjobb kezelési terv felépítését. A legtöbb nőgyógyászati daganat kialakulása nincs

összefüggésben öröklődési tényezővel, ugyanakkor van néhány, amelyeket családon belüli genetikai hibák okozhatnak, például egyes génmutációk növelik a petefészekrák vagy a méhtestrák kialakulásának kockázatát. Az ötödik alkalommal megrendezett World GO Day célja, hogy a szűrésekre, és azok jelentőségére irányítsa a figyelmet, valamint, hogy kiemelje az egészséges életmód szerepét, ami vitathatatlanul az egyik prevenciós eszköz többek között a nőgyógyászati daganatokkal szemben is.

A Mályvavirág Alapítvány 2013 májusa óta dolgozik a HPV prevencióért és a nőgyógyászati daganattal érintettekért. Fő célja a prevenció, azaz a szűrések és a védőoltás népszerűsítése annak érdekében, hogy a méhnyakrákos és az egyéb nőgyógyászati daganatos megbetegedések, halálozások száma jelentősen csökkenjen. Célja továbbá a már kezelés alatt állók támogatása, rehabilitációjának megszervezése, lebonyolítása. Az alapítvány 2017-ben csatlakozott az Európai Nőgyógyászati Daganatok Társaságának (ESGO) betegszervezeti hálózatához, így nemzetközi partnerekkel is dolgozik céljai megvalósításáért. Tóth Icó, az Alapítvány elnöke 2019 és 2021 között az ESGO-Engage társelnökeként is tevékenykedett.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)