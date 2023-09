Juhász Attila Simon, a megyei közgyűlés elnöke kifejtette, kötelező a bölcsődei ellátás, ehhez pénzt is rendelt a kormány. A forrásokat a megyei önkormányzat koordinálta, Hevesben e téren jól álltak, bölcsődék és óvodák férőhelyének növelésére 6,5 milliárd forintot ítéltek meg, s majd folytatódik a fejlesztés.

Szabó Péter, Noszvaj polgármestere fölidézte, 2015-ben az önkormányzat kimondta, középosztálybeli családokat szeretnének megszólítani és idevonzani. Ennek jegyében kiajánlották az üres építési telkeket, 2019-ben bővítették az iskolát, ahová már 230 gyerek jár. 2020-ban újabb csoportszobát kapott az óvoda, így már elfért benne közel 110 gyerek. 2021-ben a műfüves pályát hozták létre, majd felújították az egészségügyi központot. Idén fölépült a 24 férőhelyes bölcsőde, ahová már első nap több mint tíz gyereket hoztak, most 16-an vannak, októbertől pedig már 21-en lesznek, s jövőre már nyolc gyereket iratnának be szülei. Jövőre a sportpályán alakítanának ki szabadidő központot. Az új bölcsi 206 millió forintba került, ehhez európai uniós támogatást kapott az önkormányzat, ezen kívül az lemúlt években szintén uniós, valamint hazai, Magyar Falu Programos forrásokat használtak föl a beruházásokhoz, de önerővel is kiegészítették azokat.

Az ünnepségen több bölcsis és családja is ott volt, valamint az óvodások adtak műsort.