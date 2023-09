– Korábban elindult egy közbeszerzési eljárás a megvételre vonatkozóan, de ebből nem lett semmi, a folyamat eltűnt, megszűnt, elhalt és azóta sem tudni erről semmit. Az ülésen megjelent korábbi vezérigazgató, Fodor András elmondása alapján egyértelműen kiderült az is, hogy az EVAT-nak is és az Önkormányzatnak is volt pénze arra, hogy – akár, ha közösen is -, de megvegyék a házat 2020-ban. Ha ez akkor megtörténik, akkor most nincs az a több száz millió forintos kár, amit a polgármester tétlensége, titkolózása és alkalmatlansága okozott Egernek és az egrieknek – és még most is visszatartja az EVAT Zrt-t illető bérleti díj kompenzációt, pedig annak folyósítására korábban ígéretet is tett a közgyűlés és a nyilvánosság előtt! A városvezetés képviseletében időnként „beugrott” az ülésre Minczér Gábor általános helyettes alpolgármester, aki azt állította, operatív módon nem vett részt a parkolóházzal kapcsolatos folyamatokban, a városvezetés becsületét védő Spisák György aljegyző pedig dióhéjban a következőket mondta el az ügy kapcsán: „nem tudom”, „nem emlékszem”, „nem az én feladatom”, „nem volt pénz”, „feltételezem”, „gondolom, de nem tudom”, „próbálom megérteni”, „kapkodom a fejem”. És a polgármester? Nos, ő el sem jött, ahogy az előző alkalommal se. Minczér alpolgármester képviselőtársam kérdésére ezzel kapcsolatban csak annyit mondott az ülés elején: „Minek lenne itt? Az ülés végéhez közeledve mi volt az aljegyző és az alpolgármester konklúziója? Az, hogy mindenki hibás. A hivatal dolgozói és korábbi irodavezetők, akik szerintük 4 éve „megvezetik” a város első embereit. Az EVAT volt és jelenlegi vezérigazgatói, akik szerintük szintén ezt tették. Az egész ügyben egyedül csak a Polgármester a szent. Őt és a városvezetést mindenki félre tájékoztatta, rossz tanácsokat adott nekik vagy egész egyszerűen semmilyen tanácsot nem adtak… Önök ezt el tudják hinni? – írta a képviselő.