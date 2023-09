– Legutóbb azt is letagadta, hogy találkozott Saxingerrel – tette hozzá Szűcs Tamás az Evat ügyvezetője. Aljegyző úr nem mond igazat. Mi lehet ennek az oka? Szándékosan akadályozni akarja a bizottság munkáját, hogy leplezzen valamit? Még mindig maszatolni akarja a tényeket – fogalmazott. Kiemelte, hogy Spisák egyértelműen koordinálta szerinte az ügyet, majd felidézte, hogy Mirkóczki Ádám polgármester azt állítja, eltűnt a parkolóház dokumentációja, de közben minden levél fellelhető lenne több helyen is, például a levelezőrendszerben, a számítógépek merevlemezén is. Hozzátette, ő különböző iktatószámokkal is találkozott, így másnak is vannak még dokumentumai a parkolóházról.

– A finanszírozás nem az általam vezetett iroda hatásköre volt, hanem a gazdasági irodáé –válaszolta az aljegyzőnek.

– Akkor kellőképp megalapozott volt a kijelentése, hogy nincs fedezet, hiszen gondolom vagyongazdálkodási irodavezetőként egyeztetett a másik irodavezetővel mielőtt ezt leírta. A szándéknyilatkozat pedig azért születhetett meg, mert a polgármester alternatívákban gondolkodott, kereste a megoldást a vásárlásra, hiszen több ízben is azt az információt kapta a városvezetés az irodától, hogy nincs fedezet. Arra, hogy találkoztam Saxinger Balázzsal, nem emlékszem. A vastag kupac dokumentum pedig amin szűcs Tamás iktatószáma szerepel, nincs meg a városházán, az épület teljes dokumentációját összefogta – közölte Spisák György.

– Miért nincs itt a polgármester, ha az aljegyző nem kompetens? Jöjjön ide és válaszoljon a kérdésekre! – kérte Bódi Zsolt.

A tulajdonos Agria Parkoló Kft. képviselője, Saxinger Balázs elmondta, vételi ajánlat 426 millió forintról érkezett, majd a vevőkijelölésben érintett cég megkereste a közbeszerzés leállása után 750 millió forintos ajánlattal.

– Ha 2020-ban nem is tudta megvenni az önkormányzat, akkor az újabb 15 éves bérlet első 5 évében is nyomott áron juthatott volna még hozzá. Tavaly 479 millió forintért, idén 508 millió forintért – hangsúlyozta Szűcs Tamás.

A bizottság tagjai arról érdeklődtek, hogy ki intézte a közbeszerzést, hol van a dokumentációja. Spisák György azt mondta, majd megnézik. Bódi Zsolt hangsúlyozta, hogy a fedezet nélküli szándéknyilatkozat gyakorlatilag hazardírozás. Ismételten kérte, hogy a hivatal küldjön meg nekik minden az előző ülésen kért iratot ha nincs titkolnivalójuk. Csetneki Attila újra megkérdezte, kétszeres szándéknyilatkozat után mire írtak ki közbeszerzést ha nem volt fedezet. Spisák György és Nagy-Holló Eszter irodavezető erre azt mondták, sosem volt éles a közbeszerzés, csak előkészítési szakaszban volt, ez most is látszik a rendszerben.

– Akkor mondja meg valaki, ki hatalmazta fel Koltait, hogy járjon el a parkolóház ügyében? – kérdezte, de választ nem kapott. Szűcs Tamás azt mondta, volt olyan egyeztetés ahol Szepesi Gábor, az Egri Városfejlesztési Kft. külsős vállalkozója tanácsadóként jelen volt, talán ő intézte a közbeszerzést.

A tulajdonos képviselője azt mondta, ő Spisák György irodájában találkozott az érintettekkel, egyeztettek a közbeszerzésről, majd később senki nem adott választ arra, hogy mi lett a közbeszerzéssel.

– Azért kellett közbeszerzés, mert az eredeti szerződésben az volt, hogy kell. Én nagyon csodálkozom, hogy ha a szakapparátusra ennyire támaszkodva hoznak döntéseket, akkor hogyan nem jutott eszébe senkinek az a megoldás, hogy újabb 15 éves bérleti szerződést írjunk alá, és közben akkor megveheti a város. Talán nincs itt elég szakember. Rabolják az időmet – közölte Saxinger Balázs.

Minczér Gábor alpolgármester arról beszélt, hogy ha most azt mondja Szűcs Tamás, hogy volt pénze a városnak, akkor 3 éve megtévesztették őt, hiszen mindig azt a választ kapta, hogy nincs pénz. Megkérdezte, hogy Szűcs Tamás miért nem jelezte neki soha, hogy baj van a parkolóház ügyével, nem jó irányba halad a dolog. Bódi Zsolt erre azt mondta, talán mert ha megkerüli a polgármestert, kirúgják.

– Koltait jelölték ki az ügy felelősének. A másik kérdést megválaszolta Bódi Zsolt. – felelt Szűcs Tamás.

– Ha valaki jelez, hogy rossz döntés készül, abból nem hiszem, hogy retorzió származik belőle – reagált Minczér Gábor, erre Mirkóczki Zita felszólaláson kívül jelezte, hogy őt például kirúgták alpolgármesteri pozíciójából.

– Nem hiszem, hogy ennek a bizottságnak azzal kéne foglalkozni, hogy Szűcs Tamás miért nem mószerolta be a polgármestert az alpolgármesternél – válaszolt Csetneki Attila. A bizottság arra jutott, hogy az aljegyző küldje meg az általa hivatkozott levelezést. A szakiroda a közbeszerzést küldje el, illetve Saxinger is a levelezést. A következő ülést októberben tartják.