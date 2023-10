Megtudhattuk azt is, hogy a kicsi már túl van több vizsgálaton és oltáson. Súlya legutóbb öt kilogramm volt, ami a dolgozók szerint azt jelenti, hogy nagyon szép fejlődik. Valamint kiderült az is a Tények adásából, hogy bundája barna és foltos, ezek felnőttkorára eltűnnek majd. Most még anyatejjel táplálkozik de már belekóstol a húsba is.