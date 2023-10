Jól ismert, hogy ez év június 8-án példátlan méretű, emberéleteket is követelő villámárvíz sújtotta Gyöngyöstarjánt. A víztömeg alig negyedóra alatt addig elképzelhetetlen mértékű pusztítást vitt végbe a településen. A tragédia után tíz nappal Kiss Viktor arról számolt be portálunknak, hogy a felújítás 5 utcát érint, azokon az útburkolat, a vízelvezető árkok károsodtak, és összesen 77 ingatlant érintett az árvíz, egy ház lakhatatlanná vált. Több károsultnak egy élet munkája volt a megsemmisült javakban. Már akkor világos volt, hogy a patakmeder és a záportározó is teljes újjáépítést igényel.

– A vis maior támogatás azonban az újjáépítésre nem alkalmas, csak helyreállításra. A patakmederre viszont jobbára az jellemző, hogy teljesen megsemmisült, vagy olyan szinten károsodott, hogy már nem lehet felújítani. A meder aljából, oldalfalából kiszakított akkora köveket, betontömböket kellett eltávolítani, hogy többet légkalapáccsal helyben szét kellett verni, hogy a munkagép kiemelhesse. A szakértő szerint az is baj, hogy ahol az alázúduló ár felszaggatta a meder alját, illetve letépte az oldalfalát, ott az épen maradt részeket alámosta a víz, így ott is építkezni kell. A záportározó betongátjának alját is kimosta a víz, Minden gyaloghíd megsérült, de akadt olyan is, amit teljes egészében magával ragadott az áradat – összegzett júniusban Kiss Viktor.