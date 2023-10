Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jedlik Ányos Experimentáriumában első alkalommal rendezték meg a Hell Miksa Pedagógusnapot. A meghívottak kötetlen beszélgetést folytathattak a Csillagvizsgáló előadóival, illetve lehetőségük nyílt alaposabban megismerni a Tudományos Élményközpont programkínálatát – írta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hivatalos weboldalán.

Kiderült az is, hogy résztvevőket délelőtt különböző fizikai- és kémiai kísérletekkel fogadták a Líceum 405-ös termében. Nagy érdeklődés övezte a nitrogénnel történő kísérleteket. A színes előadások során pedig a jelenlévők azt is megtudhatták hogyan kelthető életre a "bádogember szíve". A Hell Miksa Pedagógusnap délután is folytatódott ahol a Csillagvizsgáló bejárása után a csillagos égbolté volt a főszerep a Planetáriumban.