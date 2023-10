Sajtos Attila, az Eventus igazgatója kifejtette, igyekeznek ápolni egri, vagy környékbeli művészek emlékét, neveiket így is megőrzik. A Ziffer Sándor Ösztöndíj nem csak pénzdíj – nem kell befizetniük a diákoknak a költséghozzájárulást -, hanem az önfejlesztésről szól. Odaítélése múlik a fiatalok pályázatain és a nevelőtestület javaslatán. Figyelembe veszik az iskolai tanulmányokban kitűzött célokat, olyan tárgyakat, területeket kell megjelölniük, amiben fejlődni szeretnének. Szintén nézik a tehetséget, hogy mire használják a művészeti iskolában szerzett képességet, kreativitást, gondolkodást, amelyet akkor is visznek magukkal, ha nem lesznek művészek. Kitűzhetnek célul ennek eszközeként szakkört, kiállítást, egyebet is, a lényeg, hogy megpróbálják gondozni tehetségüket és továbblépni benne. A harmadik a közösség, legyen szó énekkarról, diákönkormányzatról, vagy arról, hogy tegyenek hasznos dolgot az intézményért, közösségért. Ezek nem nagy dolgok, de segíti nekik célokat találni, eligazodni a világban. Egy művésznek föl kell építenie önmagát, ehhez kell vállalás, kitartás, eltökéltség. Idén öten kaptak ösztöndíjat, Czukor Eliza, Ferenczi Panna Mónika, Havancsák Jázmin, Nagy Gyöngyvér és Murray Kiara Liliana.

Murray Kiara nagyon megtisztelőnek tartja és boldog is, hogy elnyerte az ösztöndíjat. Ő olyan célokat tűzött ki maga elé, mint az érettségi megszerzése, a szakmai fejlődést – mozgókép és animáció szakos – főleg az utómunka területén erősítené, és továbbra is erősíteni szeretné az énekkart. Ő érettségi után szeretne külföldi, vagy hazai egyetemen továbbtanulni.