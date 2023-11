– A dunakeszi zenekar ajánlásával épp mi mentettük meg a koncertet, hiszen nem hagytuk önt karmester és zenekar nélkül. Irigységről tehát szó sincs, egyszerűen csak értetlenség van, hiszen több, mint negyedszázadon át nyújtott ez a zenekar - karmesterével együtt – maradandó, értéket adó élményt, a koncertet feladatként kapva fenntartójától, az egri önkormányzattól. Ehhez ismét az ön néhai férjét idézném: „Az Egri Szimfonikus Zenekar egyébként most már évek óta közvetlen önkormányzati finanszírozással, feladatként kapja az újévi koncerten való közreműködést."– részletezték véleményüket.

„Értetlenül állunk az előtt a mondata előtt is, hogy mi miért nem kerestük önt. Minden egyes alkalommal a szervező, Kelemen Csaba kereste fel a zenekart, és kérte fel a programra, mint ahogy gondolom, ön is tette most ezt a dunakeszi zenekarral. Tájékoztatásképp közöljük egyébként, hogy polgármester úr részére mi küldtünk e-mailt, jeleztük, hogy szeretnénk részt venni a rendezvényen. Felháborodásunkat tehát nem az irigység vezérelte, hanem a csalódottság és a döbbenet. Csalódottan állunk ugyanis a helyzet előtt, hiszen korábban az egri önkormányzat ezzel az esttel kifejezetten a saját, egri zenekarát kívánta támogatni, és most ez a folyamat megszakadt. Az idén 60 éve működő egri zenekar fantasztikus pillanatokat adott ezeken az estéken a közönségnek, ezzel, gondolom, ön is egyetért. Sajnáljuk, hogy ilyen, a rendezvényhez, Kelemen Csaba emlékéhez, és a zenekar(ok) munkásságához is méltatlan helyzet alakult ki, és bízunk abban, hogy a jövőben lesz még igény arra - minden illetékes részéről -, hogy az Egri Szimfonikus Zenekar állítsa össze az est szakmai programját, és játsszon a koncerten – írták a zenekar Facebook oldalán.