A szülők külföldön még találtak reményt. Az édesanyja beszámolója szerint a kisfiú egy kölni immunonkológiai magánklinikán személyre szabott hő-vírus terápiát kap, aminek köszönhetően az életminősége sokat javult, a bent maradt daganat immáron nem nő, sőt méretei csökkenő tendenciát mutatnak.

Aztán idehaza is volt még kísérlet. Ebben az évben a molekuláris diagnosztika üzent esélyt. Ez a daganatos betegségek okait tárja fel, s az azonosított génhibák alapján állítanak össze személyre szabott gyógyszert. A Semmelweis Egyetemen elemzték a 2019-ben kiműtött tumor darabjait, a család fél évig várt bizakodva, amíg vizsgálták a daganatot, hátha van valahol a világon már erre kifejlesztett gyógyszer. Ám az eredmény az: nincs olyan célpontja a tumornak, amely kemoterápiás gyógyszerrel kezelhető lenne.

Most már nincs hova fordulni, a kölni kezelések jelentik az egyetlen reményt. Sajnos az elmúlt négy év küzdelmei a családot is megviselték, Marci apukája infarktust kapott, ami miatt hosszabb ideig kiesik a munkából is. De az édesanya azt írta nekünk, valójában csak egyetlen dolog számít, hogy itt van velük, s meggyógyul.

Szabó Marcell, Marci egyike azoknak a súlyosan beteg gyerekeknek, akiket az idén támogatunk a XII. Focival a gyógyulásért jótékonysági futballtornan. Érte is találkozunk december 30-án Gyöngyösön.

Tudjuk, hogy sokan vannak, akik szeretnének ugyan, de nem tudnak eljönni a rendezvényre. Ők a távolból is segíthetik a jótékonysági program céljait. Akinek lehetősége van támogatni a súlyosan beteg, illetve mélyszegénységben élő gyerekeket, akiken a tornát szervező közösség segíteni igyekszik, kérjük, adományát a szintén a támogatottjaink körébe tartozó Age of Hope Gyermekvédelmi Alapítványnak utalja el. Támogatni az oldalon megadott számlaszámon lehet, Focival a gyógyulásért közleménnyel.