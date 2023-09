Továbbá azt is elárulta a futó, hogy a kilométerek ára 1 000 forint. Az adománygyűjtés célösszege: 250 ezer forint. Tehát, aki 1 kilométert fogad örökbe az ezer forint/kilométerért teheti meg, természetesen egy személy tetszőleges számú kilométert is megvásárolhat, sőt bátran fizethet a kilométerekért magasabb árat is.