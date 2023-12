Június 8-án példátlan méretű, két ember életét is követelő villámárvíz sújtotta a települést. A víztömeg alig negyedóra alatt addig elképzelhetetlen mértékű pusztítást vitt végbe a településen. Több utca burkolata és vízelvezető árkok károsodtak, patakhidak mentek tönkre, összesen 77 ingatlant érintett az árvíz, egy ház lakhatatlanná vált. Több károsultnak egy élet munkája volt a megsemmisült javakban. Már akkor világos volt, hogy a patakmeder és a záportározó is teljes újjáépítést igényel. Augusztusra az is nyilvánvalóvá vált a teljes kárfelmérés után, hogy önerőből nem lehet újjáépíteni. A szakértői vélemény szerint a teljes újjáépítés költségei megközelítik a 2 milliárd forintot. Ehhez kormányzati segítségre kapott ígéretet a község.