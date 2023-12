– Történt más kedves esemény is, szurikátáink és vidráink már-már kiszámítható rendszerességgel örvendeztetnek meg minket újabb és újabb kölykökkek, hogy cseperedésük mozgalmas mindennapjai látogatók tízezreinek szerezzenek felejthetetlen emlékeket. Idén is neveltek kölyköket, ahogy nőstény pumánk Bria is, Bly pedig mára igazi nagy fiú. Büszkeségünk, hiszen az országban kevés helyen láthatunk pumát, szaporodni pedig rajtunk kívül csak további 1 hazai állatkertben szaporodnak. Ugyan csak örömteli pillanat volt amikor teve kancánk Sába világra hozta csikóját, aki később látogatói szavazás alapján a Selin nevet kapta. Gondozóinknak segíteni kellett a nevelésében mivel Sába még tapasztalatlan anyuka, cserébe Selin barátságos kisteve lett és látogatóink rendszeresen találkozhatnak vele amikor az állatkertben sétál gondozóival. Dél-Amerika érdekes nagy testű, nyurga lábú rágcsálói a Nagy marák először neveltek kölyköket nálunk de, megjelentek az apró kandikáló fejecskék a kenguruk erszényéből is - emlékeztek vissza a posztban.