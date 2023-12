Az idő hidegre fordulásával a kárókatonák száma is megemelkedett a Tisza-tavon, így kezdetét vette az idei állományszabályozás – írja a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. Mint írják, sajnos a körülmények nem ideálisak. A hőmérsékletcsökkenés még nem elegendő ahhoz, hogy a tározótér vízterületei befagyjanak, ezért a kárókatonák ott halászhatnak, ahol kedvük tartja.

– Ezzel viszont számunkra is nehezebbé vált a feladat, mert az áradás miatt a Tisza-tó vízszintje a nyári szint körül vagy afölött mozog, így a madarak hatalmas területen szétszóródva keresgélhetnek. A magas vízszint azonban egyben nagyobb életteret is jelent, ami előnyös a halak számára. A gyérítést ezúttal is társaságunk munkatársai végzik, de az adott területen illetékes vadásztársaságok közreműködésével. Az elmúlt héten 16 egyedet ejtettek el a kollégák – részletezik.