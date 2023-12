A töltött káposzta ugyanis a magyar embernek, legalábbis nekem, mára nemcsak az egyik legkedvesebb fogás, hanem egyfajta meditációs objektum is. Ritkán készítem, mivel sok vele a pepecs, de a nagyobb ünnepek előtt meghagyom az időt neki és megadom a módját. Tudjuk, ezerféle változata van, tájegységenként. Van, ahol paradicsomosan, kaporral fűszerezve készítik, van ahol apró töltikéket gyártanak bele, s van ahol legalább öklömnyinek kell lennie a töltésnek. Sok helyen dobnak bele füstölt koncokat, kolbászt, meg mindenfajta bőrös cupákot. Nem vitatom, hogy ez is jó lehet, ha valaki így szereti. Lényeges a mennyiség is, hiszen ebből az ételből nem lehet egy kis lábaskával főzni. Kell hozzá minimum egy nyolc literes fazék, de ha van erre alkalmas cserépedény, talán ez utóbbi az ideális megoldás.

Ezt az ételt nagyon elrontani nem lehet, ha az alapanyagok kifogástalanok. Ezalatt savanyított házikáposztát, sok fűszert, jó minőségű húsból készült darálékot értek.