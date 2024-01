– A háromnapos vármegyei döntőn gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk a résztvevőknek. Alap ápolási feladatokat, valamint az érettségihez kapcsolódó, belgyógyászattal és rehabilitációval összefüggő feladatokat is kapnak a diákok, akik önállóan versenyeznek, nem pedig csapatszinten. Kórházi körülmények között, modern szimulátorok, felszerelések állnak a rendelkezésükre, s segítik őket abban, hogy bemutathassák tudásukat. Imitátorok is lesznek, hogy a versenyzők tudjanak kommunikálni a beteggel a munkájuk elvégzése közben. Ezt a kommunikációt is pontozzuk amellett, hogy természetesen figyeljük, hogyan oldják meg a versenyfeladataikat – részletezte az elnök.

Dr. Vácity József, a Markhot Ferenc kórház főigazgatója kiemelte, nagyon fontosnak tartja az ápolási szakmát, hiszen a dolgozók fontos feladatokat látnak el, valamint a jól végzett és kedvességgel teljes ápolás elengedhetetlen ahhoz, hogy a kórházaknak jó hírneve legyen. Szavaiból kiderült, ő maga is sokat tanult az ápolóktól, és versenyben résztvevők is taníthatják majd a fiatal orvosokat, miután befejezték a tanulmányaikat és munkába álltak, hiszen addigra hatalmas tudásra és gyakorlatra tesznek majd szert.

– Az utánpótlás nevelés során nem csak az a fontos, hogy iskolába és gyakorlatra járjanak a diákok, hanem a versenyszellem kialakítására is hangsúlyt kell fektetni. Az elkövetkező három nap is bizonyítja majd, hogy a tanulók lelkesen készültek a megmérettetésre. Örömmel bocsátottuk rendelkezésükre a Skill Labort, hogy itt versenyezhessenek – mondta el a Heol-nak dr. Vácity József.