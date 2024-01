A Magyar Nemzet arról is beszámol, hogy Korózs Gábor jelezte: az újság a MEOESZ fennállásának 125. évében jelenik meg ismét nyomtatásban. Az elnök hangsúlyozta, hogy a kiadvány maga is nagy múltra tekinthet vissza, hiszen az elmúlt több mint száz évben kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan megjelent, csupán az online kiadás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ezért is döntöttek a nyomtatott változat újbóli kiadása mellett a lap készítői, akik sok új ötlettel és tervvel készültek a megjelenésre. Állandó helye lesz a kiadványban a XXI. század állatjóléti és állattartói követelményeinek, a magyar kutyafajtákkal pedig a Hungarikum rovat foglalkozik. A lapot a MEOESZ minden tagja ingyen kapja, az érdeklődők pedig mostantól ismét megvehetik az újságárusoknál.