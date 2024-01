Eger adott otthont a 10 város a magyar sakkozásért versenysorozatnak a napokban. A Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolából három tanuló indult a versenyen, és nagyon eredményesen szerepeltek. A versenyen négy csoportban lehetett indulni, amatőr, és versenyzői kategóriákban.

A C csoportban Németh Ádám 7.a osztályos tanuló a 32 induló közül, 7/6 ponttal a 2. helyen végzett. A D csoportban két tanulónk indult, a 22 induló közöl Kecskés Dávid (4. a) tanuló 7/6 ponttal 2. helyezést ért el. Kovács Dániel (3. c) a 16. lett, 7/3 ponttal, ami jó eredménynek számít, mivel két hónapja foglalkozik komolyabban a sakktanulással.

A diákok lelkes felkészítő tanáraiknak, Molnárné Vincze Zsuzsannának, és Tóth Jánosnak is köszönhetik a szép helytállást, tájékoztattak.