Visszatért a restaurátorműhelyből a felújítás alatt álló gyöngyöspatai Kisboldogasszony-templom Szent Mihály-oltára, adta hírül hétfőn közösségi felületén a Gyöngyöspata - A megújuló Kisboldogasszony-templom oldala. Közlésük szerint máris lenyűgöző a változás: új polirweiss és aranyozás, restaurált oltárkép látható, új oltárlap lépett a régi helyébe. Az oltár minden része azonban még nincs kész: a szobrok, az egyéb oltárdíszletek még felújítás alatt vannak, áll a közleményben.

Portálunkon többször is beszámoltunk már arról, hogy a felbecsülhetetlen egyháztörténeti kincseket őrző, több mint 800 éves gyöngyöspatai római katolikus plébániatemplom külső felújítási munkálatainak végeztével jelenleg a templombelső rekonstrukciója zajlik. Maka Attila, a gyöngyöspatai egyházközség képviselője annak idején arról beszélt portálunknak, hogy az épület belső homlozatának megújításánál nagyon fontosak a szerkezeti megerősítések acéllal. A Szent Mihály-oltárt emiatt tavaly átmenetileg le kellett bontani. Ezzel egyidejűleg el is szállították restaurálásra, ahonnan most megszépülve tért vissza.