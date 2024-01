Idén január elsejétől emelkedik a nyelvvizsga-támogatás összege - közölte tavaly decemberben Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára a Facebook-oldalán. Bejegyzése szerint a fiatalok akár 66 700 forintot is visszaigényelhetnek a nyelvvizsga árából. A támogatásra azok jogosultak, akik: még nem töltötték be a 35. életévüket, vagy 35 évesnél idősebbek, de gyermekes szülőként csed-ben, gyed-ben vagy gyes-ben részesülnek, nagyszülők, akik unokával vannak otthon és nagyszülői gyed-et kapnak.

A támogatást azonban csak az első sikeres komplex középfokú (B2), felsőfokú (C1, C2) általános vagy szaknyelvi nyelvvizsga, vagy első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjára lehet igénybe venni. Az összeget a Magyar Államkincstártól lehet visszaigényelni a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától számított egy éven belül. A helyettes államtitkár kitért arra is, hogy a 2018. január 1. óta elérhető támogatást eddig már több mint 170 ezer nyelvvizsgázó igényelte csaknem hatmilliárd forint értékben.