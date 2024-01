Idén új rendezvény követte az Eger Adventet, az Egri Forralt Bor Napok. Vendégül láthattunk hazai neves fellépők mellett egy világsztárt is, Samantha Foxot, a 80-as évek ikonikus énekesnőjét – írta közösségi oldalán Berényi Tamás, az Agria Film Kft. ügyvezetője.

Mint írja, kommentekre nem szokott reagálni, azonban most meglátása szerint meg kell, hogy védje a technikusi csapatot és Samanthát is.

– Többen írták, hogy rossz volt a hangosítás, ez nem helytálló, hiszen oldalt, és a szökőkút mögött már nem volt hangosítás. Ami nincs, az pedig ugye nem lehet se jó, se rossz. A megoldás további hangfalak elhelyezése lett volna, de őszintén szólva, nem gondoltuk, hogy még az Érsek utcában is állni fognak. Az a szerencse, hogy az utolsó pillanatban rendeltünk egy ledfalat a szökőkúthoz, így látható volt a produkció – részletezi.