– Siker volt, mert voltak jó partnerek, pedagógusok az egész országból. Szerettük volna fenntartani Gárdonyi Géza és regénye emlékét, s közben elérni, hogy a tehetségek a felszínre kerüljenek. De meg kell újulni 20 év után, éppen ezért indítjuk el a Kiscsillag programot, amely szintén a tehetségkutatás, kreatív fejlesztés területére fókuszál. Szeretnénk minél több iskolába eljutni, bemutatókat tartani, új technikákat bevonni. Az egri vár napjára például a Kárpát-medence erődítményei, kastélyai ihlethetik majd meg a versenyzőket. Az Országos Akvarell Triennáléhoz kapcsolódva ifjúsági tárlatot szervezünk áprilisban, 249 pályamű már be is érkezett – fogalmazott. Kiemelte, hogy az Egri Művészeti Élménytár már 4 éve működik és júniusban az ifjúsági tárlat résztvevőit is szeretnék majd bevonni az élménytárba.