A tenki Lázár Levi most 5 éves, kétéves korában derült ki, hogy egy súlyos, örökletes genetikai betegségben, Duchenne-féle izomdisztrófiában szenved. A szülők most a Borsnak nyilatkoztak arról, hogy egyre többen támogatják kisfiukat, akinek hisznek a gyógyulásában.

Több ezren támogatják már a súlyos beteg kisfiút

A cikk szerint az óvodás kisfiú kezelőorvosa Olaszországban van, így éves szinten több százezer forintba kerül, hogy harcolhassanak a betegséggel és lassítsák a lefolyását. A család azonban nem adja fel, folyamatosan azért küzdenek, hogy mindent megadjanak Levinek és hisznek benne, hogy hamarosan megjelenik egy olyan kezelés, ami esélyt adhat számára a teljes életre.

A beteg kisfiú terápiája költséges

Bízunk benne, hogy a jövőben feltűnik egy ígéretes, biztonságos kezelés a Duchennel élők számára. Várjuk ezt a pillanatot és folyamatosan erre gyűjtünk, hogy ha megjelenik egy terápia Levi számára, azonnal megkaphassa – fejtette ki Adrienn, Levi édesanyja, aki a Borsnak elmondta, hogy jelenleg is magasak a kiadásaik, hiszen kisfiát gyógytornászhoz és úszni is hordja rendszeresen, az orvoshoz való kijutásra pedig külön gyűjtést kell indítania minden alkalommal. Ha pedig megjelenik egy megfelelő terápia Levi számára, annak összege csillagászati lesz, így erre fel kell készülniük.

– Mi bízunk abban hogy a jövőben lesz olyan terápia, ami segít rajta, hogy esélyt kapjon egy jobb életre. Ha lesz ilyen, annak a várható költsége magas összegű, több száz milliós, milliárd nagyságrendű lesz. Erre szeretnénk felkészülni és az emberek segítségét kérni az erre való gyűjtéshez. Hisszük, hogy sikerül – részletezte az édesanya, aki minden követ megmozgat, hogy ha esély nyílik rá, hogy Levi meggyógyuljon, a pénz ne legyen akadály.

Levi életét portálunk is követi, beszámoltunk már arról példéul, hogy milyen hatásai vannak számára a vizitornának, hiszen a vízben arra is képes, amire egyébként nem. Levente nem tud futni, ugrálni, az öltözködésben is segítségre szorul. Éjszakánként sínben alszik, hogy nyújtsák a lábát, de így is csak lelassítani tudják a betegséget, megállítani nem, ezért évről-évre rosszabb állapotba kerül majd. Amíg nem válik elérhetővé a terápia, addig az idő előrehaladtával kerekesszékbe kerülnek a Duchenne-nel érintett betegek, s a károsodás érinti a légzési- és szívizmokat is, így általában húsz-harminc évet jósolnak nekik az orvosok, de ez az idő egyénenként eltérő lehet. Az országban csak a tenki kisfiú szenved a betegségben.