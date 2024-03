A legnagyobb turisztikai régiók közül Észak-Magyarország a legnépszerűbb a Szállás.hu húsvéti foglalásainak negyedével. Pillanatnyi állás szerint hármas holtversenyben a Balaton, a Dél-Alföld és a Nyugat-Dunántúl követik a sorban – a foglalások 12-12 százalékát tették meg eddig ezekbe a régiókba. A települések közül Eger, Gyula, Hajdúszoboszló a legnépszerűbb jelenleg mind foglalási szám, mind vendégéjszakaszám alapján. Pécs, Szeged, Miskolc, Budapest, Hévíz, Nyíregyháza és Siófok is a top tíz úti cél között szerepel a Szállás.hu foglalási darabszámai alapján. A bruttó szobaárbevétel és a vendégéjszakaszám alapján az egy főre eső átlagos éjszakánkénti ár 12 ezer 824 forint. Január óta ismét a pihenésre fordítható (csak) a SZÉP kártya és az emberek el is kezdték használni. 2024 januárjától ismét csak a pihenésre fordítható a SZÉP kártya, és ez meg is érződik a foglalásokon.

– Eddig márciusban az online kifizetett összegek 28,3 százalékát fizették SZÉP kártyával – mondta Kelemen Lili.