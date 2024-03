A keresztnévválasztás minden szülő számára okozhat fejtörést, hiszen ez egy végleges döntés, ami befolyásolhatja a gyermek jövőjét is. Azt, hogy milyen nevet adunk a gyermeknek, sok minden meghatározhatja, ilyenek például az éppen aktuális névadási szokások. Dr. Takács Judit, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék tanszékvezető egyetemi docense több kutatást is végzett már ebben a témában. Legutóbbi Bródy Sándor Könyvtárban tartott előadásában napjaink keresztnévadásának divatjelenségeit mutatta be.

A névadási szokások egyre gyorsabban változnak (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

De mit is jelent pontosabban az, hogy divat a névadási szokásokban?

– Trendnek egy időszak szokásait nevezhetjük, ami névadás terén, a keresztnevek esetében egy generációnyi, azaz maximum 20-25 évnyi intervallumot jelent. Manapság gyorsabban változik a névdivat, már 5-6 év alatt is jelentős változás figyelhető meg a névadási szokásokban. Az elmúlt években azt mondták a szakemberek, hogy hazánkban „az a trend, hogy nincs trend”. Ez azt jelenti, hogy egymás mellett többféle divat is megjelent egyszerre. Ezek közül két igazán fontosat tudunk kiemelni, az egyik az idegen eredetű nevek, úgynevezett jövevénynevek, mint például a Zoé, Lilien vagy Linett beemelése. Tavaly, 2023-ban került a női névanyagba például az Emilin, Linell és Mei név is. A másik, a régi magyar vagy annak vélt nevek divatja, mint a Botond, Levente, Réka, Zalán újabban a Kende, Zétény vagy a Bulcsú – ismertette dr. Takács Judit, egyetemi docens.

Hozzátette, hogy manapság a legfőbb divattrendet a rövidült vagy becézett névalakok használata jelenti, mint a Panka, Bella, Molli, Lia, vagy Mia. Ez a trend újabban már a férfinevek esetében is jelentős, erre példa a Náel a Nátánael névből, a Pipó a Filippoból vagy a Gábris a Gáborból. Továbbá a két keresztnévből létrehozott nevek is nagyon divatosak napjainkban, mint az Annarózsa, Annabella vagy Rózamari, bár ez a trend főleg a női nevek esetében jelentős.

– Egy-egy területnek is lehet saját névdivatja. Például a 60-as években Büky Béla foglalkozott a budapesti keresztnévadás különleges hatóerőivel, de azóta is igen sok szakdolgozat, sőt doktori disszertáció is készül egy település vagy terület névdivatjának diakrón, azaz történeti szempontú vizsgálatáról. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem repozitóriumában csaknem kétszáz olyan szakdolgozat van, mely egy-egy település keresztnévanyagát, annak változását dolgozza fel. A legkorábbi ilyen anyag 1964-ből származik és Darvas község személynévanyagát mutatja be – mesélt az időtálló téma népszerűségéről az oktató.