– A projektben vállalt tájékoztatási és nyilvánossági feladatokat Eger önkormányzata vállalta, ahogy azt a konzorciumi megállapodás is rögzíti. Ezt korábban Domán számára is nyilvánosságra hoztam. Ezzel szemben továbbra is minket keres meg közérdekű adatigényléssel, illetve a vármúzeummal szemben élt bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint az Egri Járásbírósághoz. Természetesen jeleztük az álláspontunkat a szervezetek felé, és a továbbiakban csendben várjuk a véleményüket. Álláspontunk szerint, a Domán által is jelzett költségvetés közreadásával, a közérdekű adatigénylés okafogyottá vált, hiszen az a nyilvánosság számára elérhető, kiadásra került. Ez a vállalkozó által aláírt, a szerződés mellékletét képező, részletes, teljes költségvetés. Leszögezem, bár úgy tűnik, hogy a Dobó István Vármúzeum igazgatója közszereplő, ez nem így van. Ezzel együtt nem kötelességem tűrni azokat a ferdítéseket, rágalmakat, amelyeket Domán az irányomba megfogalmaz. Ezért tisztelettel kérem, hogy az önös politikai ambíciói szolgálatába, ne a személyem lejáratását állítsa, hanem foglalkozzon azokkal, akik a körzetében politikai szerepvállalást tesznek – írta az igazgató válaszában.