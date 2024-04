Gyermeket vállalni, tiszteséggel felnevelni felelősség. Ahol anya, apa, nagyszülők segítik a gyermekek cseperedését, megoszlik a teher. Mindenki ott és abban segít, ahol tud. Akadnak azonban élethelyzetek, amikor a szülő, nagyszülő egyedül marad, s ráhárul minden feladat, kiadás, ami a gyermekneveléssel együtt jár.

Barátom meséli, hogy két gyermekük született a házasságból. Az egyik gyermek most hat, a másik nyolcéves. Egy éve váltak el, s azóta szó szerint egyedül küzd minden kihívással. Szeretné a legtöbbet megadni a gyermekeinek, ám ez rengeteg lemondással jár. Mivel anyaként ő maga is dolgozik, a jelképes gyermektartási díj édeskevés a hétköznapi kihívások megoldásához. Adódnak olyan tragikus élethelyzetek is, amikor a nagyszülőre hárul az unokák nevelése, a róluk való gondoskodás.

Minden elismerés megilleti azokat, akik vállalják az embert próbáló feladatot, és abban helyt állnak. Szerencsére nincsenek egyedül.

Az Egyszülős Központ mintegy 300 ezer egyszülős családot segít a mindennapjaik könnyebbé tételében, legyen szó tanulásról, fejlesztésről vagy jogi tanácsadásról. Vallják, hogy mind egyedülálló szülőként, mind egyszülős családban felnövő gyermekként mindenkinek joga van az egyenlő esélyekhez és lehetőségekhez.

Idén ötödik alkalommal hirdetik meg Páratlan Szülő Díj pályázatát. A díjjal idén is azokat az egyedülálló szülőket szeretnék jutalmazni, akik saját történetükkel adnak erőt másoknak is. Az egyedülálló szülő díja 2024-ben is induló pályázata, vagyis név szerint a Páratlan Szülő Díj pénzzel és elismeréssel jutalmazza az egyedülálló szülőket.

Mit kell tudni az idei Páratlan Szülő Díjról?

Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 2018-ban hozta létre első Egyszülős Központját Budapesten az Üllői úton. A Központban a szülésfelkészítéstől kezdve a gyermekvédelmi tanácsadáson át a lakhatási problémák megoldásáig közel 70 féle segítő szolgáltatást nyújtanak az egyedülálló szülőknek és gyermekeiknek. 2022-ben megnyílt a második Központ is, a Déli pályaudvar mellett. Az Egyszülős Központ által alapított Páratlan Szülő Díj arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy milyen elkötelezett és fáradhatatlan munkát végez minden nap egy egyedülálló szülő.

Olyan szülőt vagy nagyszülőt lehet jelölni a díjra, aki gyermekét vagy unokáját egyedül neveli, aki korábban még nem részesült a díjban. Jelölést bárki leadhat, a fontos, hogy saját magát senki nem jelölheti. A jelölést ezen az adatlapon lehet leadni.

Mit tartalmazzon a pályázat?

Ahhoz, hogy a zsűri igazán megismerhesse a pályázókat és kellően megalapozott döntés alapján válassza ki a győzteseket, egy 2000-2500 karakter terjedelmű leírásban kell bemutatni a szülőt és személyes történetét.

A Páratlan Szülő Díjjal több kategóriában lehet nyerni, a nyertesek 150 ezr forintos pénzösszegben részesülnek. A pályázatokat 2024. április 14-ig kell benyújtani. A Páratlan Szülő Díj ünnepélyes átadója 2024. május 28-án lesz.

