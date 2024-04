A tavalyi, 2023 májusi összefoglalónkban nem csak a szervizpontról számoltunk be, szinte minden hónapra jutott legalább egy hajmeresztő vagy érthetetlen cselekedet. Áprilisban valaki egy rendszám nélküli autóval lopott el két cserepes tuját egy Maklári úti ház elől. Az esetet rögzítette a ház térfigyelő kamerája, a tulajdonos feljelentést tett és sajtóvisszhangot is kapott az ügy. A tujatolvaj pedig 1 nap elteltével visszavitte a növényeket, kicsit odébb, egy üzlet elé tette le és egy üzenetet is mellékelt, amiben azt írta, az egész csak egy viccnek indult és egyébként sem tetszenek neki a tuják.