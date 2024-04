Szlovák önkormányzat három helyen jöhet létre, Egerben, Kisnánán és Mátraszentimrén, sorrendben 43-an, 63-an, 107-en vallották magukat ruszinnak a KSH megkérdezésére 2022-ben, míg választópolgárból 5, 64, illetve 86 volt a választási iroda szerint. Négy településen lehetne ukrán önkormányzat, de Demjénben, Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban is vendégmunkások, illetve menekültek élhettek 2022-ben, összesen majdnem ötszázan, de közülük magyar választópolgár csak Egerben volt, hét felnőtt három fős önkormányzatot alakíthat, ha akar.

Hét faluban, illetve városban alakíthatnak önkormányzatot a németek, Aldebrőn, Egerben, Gyöngyösön, Hatvanban, Kápolnán, Kerecsenden és Kompolton, de Gyöngyös és Hatvan kivétel lehet, itt német nemzetiségű választópolgárból fél tucatnyi van a településeken. Eger, Hatvan és Gyöngyös kivételével a népszámláláson mindenhol kevesebb német nemzetiségű személy volt, mint választópolgár. A legtöbb választásra jogosult egyébként Aldebrőn van, 189, míg a legtöbb német – közülük valószínűleg sok németországi német – Egerben, ez a szám 132 .

A roma nemzetiség összesen hetven településen választhat saját önkormányzatot, 3-5 képviselővel, sőt, nekik területi, azaz megyei listájuk is lesz, amelyről hét tagú megyei önkormányzatra szavaznak. Az egyes települések közül változó, hol mennyi ajánlás kell majd ahhoz, hogy valaki indulhasson. A korábban említett nemzetiségeknél általában öt választótól kell ajánlás (kivétel az aldebrői németek, akiknek tíz). A romák esetében viszont akár 20-25-re is szükség lehet ott, ahol sokan vannak. A legtöbb roma választópolgár Hevesen (509) él, majd sorban Kerecsend, Gyöngyös, Eger, Erdőtelek, Tarnaörs és Besenyőtelek következik (243). A helyi önkormányzatok a romáknál is 3-5 tagúak lehetnek.