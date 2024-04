Látod ezt az autót? Ezt most lerakják, nem fogja használni senki, de kilenc év múlva te és a barátaid fogjátok visszahozni az életbe és először beindítani... Ha tizenegy éves koromban ezt mondta volna nekem bárki, biztosan nem hittem volna neki, de valószínűleg nem is értettem volna, hogy miről beszél. A jövőt nem látjuk előre, de annak a valakinek tegnap igaza lett volna.

Vásárolt ugyanis a párom és egy barátja egy 1983-as E23-as BMW-t, aminek nagy múltja van. Járták vele az országot és külföldön is megfordult párszor, sőt, még rendőrségi lefoglalásban is volt. A kiadásáról a kesztyűtartóban találtuk meg a papírt, nem sokkal több mint ezer forintért lehetett kihozni, ami akkoriban viszont soknak számított. Ez az autó egy igazi luxusautó volt fénykorában is, most pedig csak ámulunk azon, hogy milyen felszereltséggel rendelkezett negyven évvel ezelőtt. Napfénytető, elektromos ablakok és tükrök, zárfűtés, automata váltó, amin három különböző program választható és még lehetne sorolni. Szegényt mégis letették egy udvarba, mondván, hogy majd rendbe rakják valamikor, de ez nem jött el soha. Így, nyolc évvel később jöttünk mi, és felkaroltuk az öreg harcost, majd egy évvel később, 2024. április 27-én, szombaton eljött az ideje annak, hogy beindítottuk. Hidegrázós élmény volt látni, ahogy életre kel benne a motor, és hallani a hangját kilenc év egy helyben állás után. Hosszú út áll még előttünk, de a legnagyobb előrelépés megtörtént.