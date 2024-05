Az új kiszolgáló egységről most Horváth Richárd polgármester osztott meg részleteket közösségi oldalán:

- Az építési engedély szerint az épület a Tescóval szemben lévő terület, körforgalomhoz közeli sarkánál kap helyet. Az étteremhez tartozik majd terasz is - fogalmazott bejegyzésében, amelyhez néhány fotót is mellékelt.