GyermeknapoZoo lesz a Gyöngyösi Állatkertben május 26-n, adta hírül a közösségi oldalán a mátraalji állatpark.

– Vasárnap is tartsatok velünk amikor a gyermekeknek szeretnénk kedveskedni! Ezen a napon minden 18 éven aluli személy csoportos kedvezményes gyermekjeggyel látogathatja az állatkertet! Több játékkal, vetélkedővel, játékos feladattal is készülünk, lesz lehetőség állatokat simogatni és természetesen lesznek izgalmas látványetetések is, no meg ingyenes arcfestés – részletezi a Gyöngyösi Állatkert a Facebook-oldalán.

Az állatkert ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a változékony időjárásra való tekintettel a programváltoztatás jogát fenntartják, illetve ennek függvényében vasárnap reggel lesz olvasható a közösségi oldalukon a részletes program. A gépjárművel érkezők figyelmét egyúttal arra is felhívják, hogy használják az állatkert nagy parkolóját a patak Gyöngyös felé eső túloldalán, mert Gyöngyösoroszi irányában, az állatkerttől számított 110 méteren belül tábla tiltja a parkolást.