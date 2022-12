Saárossy Kinga Jancsi anyjaként egy világi figura, tájnyelvi beszédével, heves érzelmi kitöréseivel ő az, aki leginkább kiszól ebből a közegből, s a darab során jellemfejlődésen megy keresztül. Nem emlékszem pontosan, hogy a világi élet felé vágyódó Jakab szerepét Gárdonyi teremtette-e meg, vagy csak a színpadi műben kapott ilyen karakteres szerepet, mindenesetre életszerű, és lendületesen viszi tovább a történetet. Rencz Márk meghívott vendég a hangjának is köszönheti a szerepet. Rácz János György barátként elhelyez egy-két geget a történetben. Miért is ne? Hiszen – ezt Gárdonyi is így fogalmazta meg – a szerzetesrendben érző, vágyakozó emberek éltek. Kardos Kristóf, Reiter Zoltán szerzetes barát alakítása is ilyen. Szőke Olivért cseh királyi kérőként látjuk. Feltűnése töprengésre készteti a nézőt. A politika hányszor volt képes átírni a királyi szándékot!

Csathó Norbert V. Istvánként, Raikovics Viktória Petronella nővérként, Vókó János egy villanás erejéig a darab elején kertészként, Jancsi apjaként tűnik fel. Egyáltalán nagyon mozgalmas az előadás, hiszen 10 tagú tánccsapat mellett, egy tucatnyi énekes, a kórus is megjelenik a színen. Nagy Zoltán zenei vezető az első sorból dirigálja az énekeseket, akik csaknem hibátlanul intonálnak, úgy, hogy a zenekar nincs is jelen.

Az Isten rabjai összefoglaló neve a szerzetesrendben Jézus szenvedését magukra vállalók és hirdetők közössége. Isten szolgái, a haladás előre vivői ők, abban a történelmi korban. Talán most is. Ez adja a musical aktualitását. Amint Gárdonyi írja: „A gyűlölet az ördög mérge. A tökéletességre törekvő ember nem engedi, hogy belecsöppenjen a szívébe.” Ezt fogadjuk meg mi is!