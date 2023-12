A Bástya sétány 77 és a Janika című vígjátékokon is jót mulathattak a nézők. A házasságszerző (Hello, Dolly!) című komédiát is műsorra tűzték az elmúlt időszakban az egri színházban. Ennek az alkotásnak a története szerint Mrs. Dolly Levi furfangos, házasságokat összehozó cselszövései, amelyekkel megözvegyült, fiatalabb és élemedettebb hölgyeket és urakat próbál közös háztartásba terelni, sok-sok kacagtató félreértésre, faramuci, összegabalyodott helyzetek szórakoztató feloldására adnak alkalmat – mígnem azután Dolly végül saját magának szerzi meg a legjobb partit.