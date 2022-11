A folytatásban kitért a nem várt sérülésére is:

– Sajnálatos módon most kaptam az élettől egy újabb akadályt, pont akkor, amikor azt hittem, már minden révbe érhet. A sérülés a lehető legrosszabbkor jött, sose volt komoly sérülésem, de ezt is a helyén kell kezelnem, hiszen ez bárkivel megtörténhet, az élsportban nagyon is jelen van a sérülés.