A friss szerzemények beépülése azonban nem ment ilyen könnyen, ez pedig kihatott az eredményességre. A jelentős részben fiatalokból álló hatvaniak a két győztes párharc után 67 napig tartó böjtöt tartottak. Augusztus másodika után ugyanis több mint két hónap telt el úgy, hogy egyszer sem nyert a társulat. Igaz, az október 8-ig tartó sorozat négy döntetlent is tartalmazott, vagyis a tartása megmaradt a gárdának.

Ez majdnem az egész őszről elmondható, azzal a fontos tényezővel, hogy a 17 mérkőzésből hétszer ikszelt az FCH, ami ebben a mutatóban a legtöbb a 16-os mezőnyben.

A hárompontos rendszerben a remi csak alig jobb a vereségtől, ám mivel nagyon kiegyenlítettek az erőviszonyok, egy-egy pont is óriási jelentőséggel bír a helyezéseket illetően. Ahhoz azonban, hogy egy csapat, ha csak minimális különbséggel is, de ellenfele fölé tudjon kerekedni, gólra van szükség. Lőtt találatokban azonban nem bővelkedtek a hatvaniak. Az borítékolhatónak tűnt, hogy a 21 gólos Sármány Kristófot nem lehet pótolni, ám arra talán kevesen számítottak, hogy a házi góllövőlista első helyéhez elegendő a 17 mérkőzésen elért négy találat. Ez Burzi Alex nevéhez fűződik.

Házi góllövőlista 4 gólos: Burzi Alex 3 gólos: Benkó Dominik, Kitl Krisztián 2 gólos: Kanálos Péter, Szabó Szilveszter László 1 gólos: Czibolya Gábor, Dinka Kristóf, Fekete Kristóf Zsolt, Karácsony Dávid, Laczik Levente, Takács Bence Márk, Tarjáni Péter Máté

A felkészülést követően, de még a szezon előtt Zoran Szpisljak úgy fogalmazott, hogy mentálisan, taktikailag, technikailag és fizikailag valamennyi játékos fejlődött, „elérkezett az idő, amikor mindenkinek fel kell emelnie magát a versenyszintre, és meg kell mutatnia, milyen fából faragták valójában”. Ha innen nézzük a félévet, elmondható, hogy az NB III.-as alsó-közép kategóriát most is hozza a gárda, mint egy éve. Ez igazából nem túl veretes produkció, ám nem is tragikus, arról nem szólva, hogy nagyon messze van a végelszámolás, és még bőven javulhat az idegenbeli mérleg (is).

12. FC Hatvan

Otthon: 8 3 4 1 12–10 13

Idegenben: 9 1 3 5 10–20 6

Összesen: 17 4 7 6 22–30 19

Fegyelmezetlenségek

Sárga lapok (36)

7: Karácsony Dávid

6: Sárossy Dániel

4: Dinka Kristóf, Kitl Krisztián, Tarjáni Péter

3: Szabó Szilveszter

2: Burzi Alex, Fellner Krisztián

1: Benkó Dominik, Czibolya Gábor, Menczeles Iván, Panyi Attila

Piros lap: –

Téli pillanatkép

2023/24: 12. hely, 17 mérkőzés, 19 pont

2022/23: 13. hely, 20 meccs, 26 pont (11.)

2021/22: 1. hely, 14 meccs, 38 pont (megyei I. o.: 1. hely)

2020/21: 17. hely, 21 meccs, 20 pont (18.).

(zárójelben az évvégi helyezés szerepel)