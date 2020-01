Így havazódott be a Dobó tér (videó)

A megyeszékhelyre is megérkezett kedd reggelre az intenzív havazás, melyet most látványos gyorsított felvételen önök is megnézhetnek.

Mint arról már korábban beszámoltunk portálunkon, kedden reggel megyénket, köztük Egert is elérte az intenzív havazás. Az Időkép gyorsított felvételén is remekül látszik, amint a város fő tere egyre szebben behavazódik. Természetesen az ország legmagasabb pontján, a Kékesen is megmutatta magát az igazi téli időjárás, melyet fotóriporterünk meseszép fotósorozaton örökített meg.