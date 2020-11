Elaludt a férfi volán mögött, majd elgázolt egy gyalogost Kisköre közelében

Közúti baleset gondatlan okozásának vétségét követi el, aki a közlekedés szabályainak megszegésével másoknak 8 napon túl gyógyuló sérülést okoz.

A bűncselekmény alapesetét a törvény egy évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni, de abban az esetben, ha a sérülés maradandó fogyatékossággal jár, a büntetés akár három évi szabadságvesztés is lehet – tájékoztatta portálunkat Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész.

Közleménye szerint az okozott sérülések esetében az úgynevezett tényleges gyógytartamot kell figyelembe venni. Ez az az időtartam, amely alatt a sérülés, vagy az egészségkárosodás elsődlegesen meg-, vagy begyógyul. Maradandó fogyatékosság akkor keletkezik, ha az elsődleges gyógyulás ellenére, illetve azzal együtt a sérült részben vagy egészben elveszti valamely testrészét, szervét, vagy érzékszervi képességét. A maradandó fogyatékosság megállapítása minden esetben az igazságügyi orvosszakértő feladata.

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt egy 28 éves, jogosítvánnyal nem rendelkező, korábban már büntetett járművezetővel szemben, aki 2019. november 23-án a kora délutáni órákban Kisköre közelében elbóbiskolt a volán mellett, ezért áttérve a közút szemközti oldalára felhajtott egy hídon átvezető járdára, melyen elütötte az éppen ott sétáló sértettet. Az elgázolt férfinak többek között a karja is eltörött, amivel összefüggésben nála a jobb vállízület maradandó fogyatékosságot eredményező fájdalmas mozgáskorlátozottsága alakult ki.

Szintén a központi járási ügyészség emelt vádat azzal a 35 éves, ugyancsak büntetett előéletű férfival szemben, aki 2019. márciusában az M3 autópályán Miskolc irányába közlekedve tömegkarambolt idézett elő azzal, hogy egy egyenes szakaszon nem figyelt az előtte haladó forgalomra, ezért csak későn vette észre azt a torlódást, ami egy korábbi baleset miatt alakult ki az úton. A vádlott hátulról belerohant a kocsisor leghátsó tagjába, minek következtében az álló járművek billiárd golyókként vágódtak egymásnak. A balesetben közvetlenül kilenc gépkocsi volt érintett, de egy elszabadult kerék további autókat is megrongált. Az ütközések során többen megsérültek, közülük egy férfi koponyasérülései maradandó fogyatékossággal jártak.

Az Egri Járási Ügyészség emelt vádat azzal a büntetlen előéletű, 40 éves férfival szemben is, aki 2019. március 31-én a Mátra szerpentinjein közlekedett Parádsasvár irányából Galyatető irányába egy járműoszlop második tagjaként, amikor egy motoros a háta mögött a kocsisor előzésébe fogott. A vádlott ezt figyelmetlensége miatt nem észlelte, ezért ő is előzni kezdte az előtte haladót, de ennek során az akkorra már mellette közlekedő motornak ütközött. A balesetben a motor utasa, egy bukósisakot és védőfelszerelést viselő nő súlyos sérüléseket szenvedett, melyek hosszú időn át, és úgy is csak maradandó fogyatékosság visszahagyásával gyógyultak.

Az ügyészség mindhárom esetben maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja a figyelmetlen járművezetőket, akikkel szemben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a vádiratában. E mellett a vádhatóság indítványt tett arra is, hogy a bíróság tiltsa el a vádlottakat a közúti járművezetéstől, és kötelezze őket – a nyomozás során kirendelt igazságügyi orvosszakértő díját is magában foglaló – tetemes bűnügyi költségek megfizetésére.

