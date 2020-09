„Minden tűzoltó titkon arra törekszik, hogy jobbá tegye ezt a világot” – vallja az egri szakember

Máté János címzetes tűzoltó zászlós részesült augusztus 20-án az Eger Kiváló Tűzoltója kitüntetésben, amellyel kiemelkedő munkáját ismerték el. A szakembert pályájáról és a kitüntetésről kérdeztük.

Máté János címzetes tűzoltó zászlós több mint két évtizede szerelt fel tűzoltónak. Már 18 éve szolgál az egri tűzoltóságon, jelenleg különleges szerkezelői feladatokat lát el. Munkáját immár 23 éve töretlen lelkesedéssel, mindig a legjobb tudása szerint, szakszerűen és precízen végzi.

– 1997-ben lettem tűzoltó Keszthelyen – emlékezet vissza Máté János. – Akkoriban nagyon nehéz volt bekerülni a tűzoltóságra. Ha valaki elérte a nyugdíjazást és lecsökkent a létszám, az „újaknak” csak akkor volt esélyük. Szerencsémre egy ismerősöm jelzett, amikor üresedés volt. Ezt követően végeztem el egy hat hetes iskolát, majd hat évet ledolgoztam Keszthelyen. Közben megismertem a mostani feleségemet, aki egri volt, így átkértem magam a megyeszékhelyre, ahol 2002. februárja óta töltöm a szolgálati időmet.

A tűzoltótól megtudtuk, amint leadja a szolgálatot, már megy is a másodállásába: kollégájánál dolgozik egy építkezésen. Ahogy fogalmazott: nála a szabadnapok is munkával telnek, de nem panaszkodik, szereti ezt csinálni. Máté János az egyik csoport szerfelelőse, így nagyon sok feladat hárul rá: szerkarbantartással és javítással is foglalkozik. Ha valami gond adódik, igyekszik segíteni és megoldani minden problémát. Állandó mozgásban van. Kértük, hogy a munkájáról is meséljen.

– Vannak olyan pillanatok, amiket nehezebben dolgoz fel az ember. Rettenetesen nehéz például végignézni, amikor egy család tönkremegy, ráadásul egy pillanat alatt. S ami a legjobban megvisel, ha egy gyermekkel történik valami. A munkának persze van pozitív oldala is, hiszen nagyon jó érzés amikor az ember tud valakin segíteni. Szerintem mindenki ezért csinálja. Jellemző ránk, hogy mi ezt nem verjük nagy dobra, de higgyék el, nekünk ez mindennél többet jelent. Megvan a munkának a maga szépsége, és nem csak azért, mert értékes technikákkal, autókkal dolgozunk. Minden tűzoltó titkon arra törekszik, hogy jobbá tegye ezt a világot. Ezért is mondják, hogy ez hivatás. Mi mind egytől egyig meg tudnánk élni a másodállásunkból is, de akkor folyamatosan ott lenne bennünk egyfajta hiányérzet.

A szakembertől arra is kíváncsiak voltunk, munkája során melyik eset volt számára a legmeghatározóbb.

– Keszthelyen volt egy nagy baleset, egy tanker és egy teherautó ütközött össze. A teherautóban egy édesapa és a kislánya ült, akik a balesetet sajnos nem élték túl. Ez egy életre az emlékeimbe égett, rettenetes volt. Ekkor gondoltam bele csak igazán, mennyire múlandó az élet. Nagyon megviselt. Szinte az összes vonulásunkra emlékszem, s ami még szintén meghatározó, az az emberek fogadtatása. Sosem felejtem el, egyszer egy kéménytűzhöz kellett vonulnunk, s a tulajdonos asszony olyan szeretettel és tisztelettel fogadott bennünket, hogy azt szavakba sem lehet önteni.

Máté János azt is megosztotta velünk: az egri tűzoltóság állománya sokkal nagyobb mint Keszthelyen, ennek megvan a maga előnye és hátránya is. Kiemelte: a kollégáival nagyon jó a kapcsolata, örömmel mondhatja, hogy szeret itt dolgozni. Arra is kíváncsiak voltunk, mivel tölti szabadidejét.

– Hobbim sokáig a horgászat volt, de a sok munka miatt az utóbbi időben ez kicsit a háttérbe szorult. Van egy négy és fél éves kisfiam, minden szabadidőmet neki szentelem. Mivel velem kevesebb időt tud tölteni mint a feleségemmel, nagyon apás lett. Imádom őt és szeretnék neki minél több mindent megtanítani. Nagy szenvedélyem a kerékpározás, főleg a hegyekben, s a terveim között szerepel majd a későbbiekben egy közös balatoni körbetekerés a kisfiammal. Nagyon leköt a barkácsolás is, folyamatosan fúrok, faragok. A közelmúltban sikerült vennünk egy családi házat, ami körül szintén rengeteg feladat van.

A tűzoltó munkája során sok szörnyűséget lát, s emiatt nagyon félti családját. Elmondta: amikor valaki egy nagyobb baleset szemtanúja lesz, csak akkor fordul meg igazán a fejében, hogy ez akár vele is megtörténhet. Az embernek ezt nehéz feldolgoznia, és ahogy fogalmazott: „Jobb lenne, ha sokkal előrelátóbban élnénk és közlekednénk.”

– Én is szeretem a sebességet, de a feletteseink már az első pillanatban belénk sulykolták, hogy úgy közlekedjünk ezekkel a nagy autókkal, hogy biztonságosan meg tudjunk állni. Amikor vonulunk egy káresethez, mindannyiunkban benne van az adrenalin, de ettől függetlenül tekintettel kell lennünk arra, nehogy mi is balesetet okozzunk.

Arra is kíváncsiak voltunk, támogatná-e, ha kisfia a nyomdokaiba lépne és a tűzoltó pályát választaná.

– Igen, maximálisan támogatom, ha ezt a pályát választaná. Ahhoz viszont ragaszkodni fogok, hogy ne úgy kezdje el a szakmát mint én. Előtte tanuljon, végezze el az iskolát, mert fordítva sokkal nehezebb lesz. Én sajnos sosem voltam jó tanuló, így felnőtt koromban kellett bepótolnom nagyon sok mindent. Beláttam, hogy tanulás nélkül nem tudok egyről a kettőre jutni. A kisfiam egyébként imádja a tűzoltóságot, nagyon jól érzi itt magát mindig, amikor a feleségemmel meglátogatnak. Négyéves létére az összes tűzoltóautót ismeri. Szívesen látnám őt egyenruhában, hiszen ez egy nagyon szép hivatás. Ha valaki tűzoltó lesz, kap egy második családot. Egy olyan összetartó közösséget, amely tagjaira mindig számíthat. Ha éjfélkor felhívnám az egyik kollégámat azzal, hogy lerobbantam a semmi közepén, biztosra veszem, hogy szó nélkül indulna értem. Természetesen a civil életben is vannak ilyen barátok, de itt van egyfajta szoros kötelék az emberek között. Emiatt is szeretem ezt csinálni.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. augusztus 20-án, az egri Dobó téren tartott városi ünnepségen „Eger Kiváló Tűzoltója” kitüntetést adományozott Máté Jánosnak.

– Hatalmas megtiszteltetés, hogy a parancsnokaim jelöltek erre a díjra. Ez a pályám csúcsa. Nagyon örülök neki, de úgy gondolom, ezt az elismerést itt bármelyikünk megkaphatta volna. Egyáltalán nem számítottam rá. Én mindig csak a dolgomat teszem…