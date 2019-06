Összefogással lehet fellépni a Kerecsenden terjedő droghasználat ellen

Hosszú és rögös az út a drogok terjedésének megfékezésére. Kerecsenden nyilvános fórumon beszéltek az emberek a problémáról, megoldást keresve. Van kiút a függőségből, de bátorság kell hozzá és közös akarat.

Nyílt fórumot szervezett a volt téeszirodában a helyi Csak Egy Lépés Egyesület az Egri Rendőrkapitányság, s a Főegyházmegyei Karitász Központ Eger RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkatársainak közreműködésével Kerecsenden csütörtök este. A kötetlen beszélgetésen szó volt a függőségről, annak kezelési lehetőségeiről s arról, mit tehetünk, kihez fordulhatunk, ha függő van a családban.

A rendezvény előtt néhány nappal kisgyermekes anyukák is megkeresték lapunkat, segítséget kérve. Elmondták, veszélyben érzik magukat, és családtagjaikat a terjedő droghasználat miatt. A Dankó utcában és a Pataki utca végén rendszeresen, nyíltan ismeretlen eredetű szereket fogyasztanak a fiatalok. Előfordul, hogy magukból kivetkőzve, önkívületi állapotban őrjöngenek, fenyegetik a közösséget, saját családtagjaikat. Az eseteket bejelentik a rendőrségen, ahonnan általában hamarosan meg is érkezik a segítség. Ám amint feltűnnek a járőrautók, a terjesztők és a használók percek alatt felszívódnak, így nem lehet rajtukütni. Az érintett családok tehetetlennek érzik magukat.

Őszinte, megrendítő segélykiáltást hallattak azok a szülők, akik a csütörtök esti nyilvános fórumon azért jelentek meg, hogy segítséget kérjenek. Többen elmondták, van a családjukban szerfüggő rokon, ám úgy érzik, nem tehetnek már érte semmit, így kiutat keresnek, bármi legyen is az. A szakemberek és a kétségbeesett családtagok érvelése közben sokszor éreztem úgy, olyan ördögi körről van szó, amelyre nincs megoldás, aztán a végén mégis elhangzott egy olyan történet, ami talán mindenkinek kapaszkodót jelenthet.

A párbeszéd kibontakozását segítette Veres László kitűnő bevezető előadása. A szakember főnyomozóként vonult néhány éve nyugdíjba. Rengeteg megyei oktatási intézményben ismerik, hiszen sok helyen tartott profi prevenciós előadásokat a témában. Mondandóját azzal kezdte, hogy a 2009-ben felbukkant dizájner drogok, a pár száz forintért kapható, növényi származékkal kevert mérgező vegyi anyag, a herbál, a fehér por alakban előforduló, kristály néven futó szer napról napra változó összetétele miatt nem kerül fel, vagy csak késve a beazonosítható drogok hivatalos C listájára, így ezek nem minősülnek kábítószernek, s a gyorsteszt sem mutatja ki a vizeletből ezeket. Hatásuk azonban kiszámíthatatlan és végzetes következményekkel jár. Főként a romák lakta szegregátumokban tarolnak ezek a mérgek, ahol a fiatalok a kortársak nyomására könnyen nyúlnak az olcsó szerhez, ha a családban nem látnak követhető mintát, ha nem jut rájuk elegendő figyelem. A jeleket könnyű felismerni. Gyorsan táguló pupillák, megemelkedett pulzusszám, légszomj, majd a bódult, önkívületi állapot. Egyénenként minden emberre másként hatnak ezek a szerek. Elmondta, addig, amíg természetes alternatívának érzi a tizenéves a közmunkát, amíg a tanulás nem érték, amíg nincs tisztában a szerhasználat súlyos következményeivel, a gyors függőség kialakulásával, amíg nincsenek számára sikerélményt jelentő közösségi programok, amíg a kamasz csak a kortársaitól remél kapaszkodókat, addig nincs átütő megoldás. A rendőrök a jogszabályok keretei között kiemelt feladatnak érzik az ügyek kezelését, azonban a megoldás kulcsa a családok kezében van.

Ha egy családban közös célokat tűznek ki, őszintén beszélnek a drogveszélyről, ott a fiatal jó eséllyel nem lesz függő. Ha kipróbálja is a szert, nem bővíti az állandó vevők körét. Márpedig ha nincs kereslet, a kínálat is hiába. Elhangzott az is, a rendőrség akkor indíthat leginkább eredményes eljárást a terjesztőkkel szemben, ha a szerhasználó fiatal belátja, hogy bajban van, maga tesz hivatalos feljelentést a terjesztő ellen és vállalja a tanúskodást. Ha több fiatal is elszánja magát erre, jó eséllyel le tudják kapcsolni a dílert. Erre kevés példa van, de több megyénkbeli településen is ez vezetett eredményre.