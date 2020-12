A kereskedelem a vírus miatt sem áll meg, kell a diákmunkaerő is

Aki diákként dolgozni akar, annak most sincs akadálya. Igaz, a vírushelyzet miatt átalakultak a munkaerőpiaci igények e területen is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Folyamatos a jelentkezés a HSA Grouphoz tartozó Meló-Diák Országos Diákmunka Hálózat egri irodájában az aktuális álláshirdetésekre. Mint arról az irodavezető tájékoztatta lapunkat, jelenleg két-háromszáz diákot közvetítenek ki a munka világába, ami azonos a tavalyi időszak adataihoz képest. Kánya István hozzátette ugyanakkor, a járvány első hulláma alatt – tavasszal – közel ötven százalékra esett vissza a diák munkavállalók száma.

– A nyár azonban meghozta az igényt partnereinknél. Elmondható, hogy július elejétől a tavalyi szintre emelkedett a kereslet részükről, megnövekedett a munkaóraigény – idézte fel. Kánya István hozzáfűzte, tavasszal ugyanakkor a kereskedelemben nem hogy csökkenés, de inkább emelkedés volt tapasztalható. Ezzel szemben az éttermi, gyorséttermi szektorban jelentős visszaesés volt jellemző. – Utóbbiak esetében most is ez a helyzet – fogalmazott. Arról is szólt, a diákok juttatásai követték a mindenkori minimálbér emelkedését is, jelenleg bruttó 930 és 1200 forint között van a diákmunkások órabére.

Az egri iroda felnőtt munkaerő-kölcsönzéssel is foglalkozik, sőt, nyugdíjasok munkavállalásában is segítenek. Utóbbiról elmondta, sok idős munkavállalójuk van, akik a nyári időszak alatt igyekeztek munkát találni a szövetkezeten keresztül. – Sajnos akkor kevesebb munkát tudtunk nekik adni. Most viszont – érthető okok miatt – már óvatosabbak, és nem vállalnak munkát, holott kereslet lenne rájuk – árulta el. Szavai szerint többnyire pénztári vagy gyári kisegítőmunkákban vesznek részt a nyugdíjas dolgozók.

Irodájukban a legnagyobb óvintézkedés mellett zajlik az ügyfélfogadás. – Tavasszal inkább az online ügyintézés volt előtérbe helyezve. Jelenleg úgy fogadunk munkavállalókat, hogy az irodában az ügyintézőn kívül egy személy tartózkodhat bent, maszkban. Belépéskor megmérjük a testhőjét, majd kézfertőtlenítés szükséges – fogalmazott.

– Márciusban a partnerek egy jelentős része egy hét alatt visszamondta az igényeit – tájékoztatott a Fürge Diák Iskolaszövetkezet gyöngyösi helyzetéről a cég kelet-magyarországi területi igazgatója. Kaluzsa Attila hozzátette, ebben az időszakban hatvan százalékra esett vissza a diákmunkák száma. Nyáron volt ugyan munka, de közel sem annyi mint tavaly. Azt azonban már akkor is látták, hogy átmeneti nehézségekről van szó, s ősztől normalizálódik majd a helyzet. Így is lett, bár az újabb szigorításokkal a vendéglátás és idegenforgalom területén jelentős visszaesés tapasztalható jelenleg is. – Korántsem olyan rossz a helyzet mint tavasszal. Termelőcégekhez, valamint a kereskedelem területére most is folyamatos a felvétel – fogalmazott. Szólt arról is, nagyságrendileg havonta 130 diákot foglalkoztatnak, akik átlagosan bruttó 1000-1200 forintos órabérért dolgoznak partnereiknél.

A gyöngyösi kirendeltségükben a kollégáikat a vírushelyzetre tekintettel két csoportra bontva, heti váltásban foglalkoztatják, vannak, akik otthonról, s vannak, akik az irodában dolgoznak. Mint mondta, a papírmunkák miatt szükség van a személyes találkozókra, a diák munkavállalókat éppen ezért időpontra hívják, a megfelelő óvintézkedések betartása mellett. Úgy látja, érdemes a diákoknak folyamatosan tájékozódni az aktuális diákmunkákról, mert partnereik részéről dinamikusan változnak. Vélhetően 2021-ben növekedni fognak az igények.