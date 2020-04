Az adóhatóság is segíti az online hitelfelvételt a járványhelyzet ideje alatt

A jelenlegi helyzetben egyre több bank vezeti be az online, személyes ügyintézés nélküli hiteligénylést.

A hitelfelvételhez elengedhetetlen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiállított jövedelemigazolás vagy keresetkimutatás. A NAV február óta elérhető szolgáltatása, az online keresetkimutatás ezt a lépést egyszerűsíti jelentősen, hiszen a szükséges dokumentum néhány kattintással, akár otthonról is beszerezhető. Eddig csaknem 15 ezer keresetkimutatást kértek a NAV-tól ezzel a gyors és biztonságos lehetőséggel – tájékoztatott dr. Paskujné Pifkó Mónika, a NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferense.

A NAV-nál már jó ideje, szinte minden ügy online is intézhető, ehhez a magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra van szükségük. A pár kattintással, akár okoseszközről is igényelhető online keresetkimutatás amellett, hogy biztonságos otthoni ügyintézést tesz lehetővé, jelentősen gyorsítja és egyszerűsíti is a hiteligénylési folyamatot. A kimutatás az eBEV Portálon igényelhető.

Az igénylés minden lépése elektronikusan zajlik, az igénylőnek csupán az elkészült kimutatás adatait kell ellenőriznie, ha ezek rendben vannak, a NAV eljuttatja azt a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozásnak, ami pedig a megjelölt banknak továbbítja. Egyes bankoknál így a teljes hiteligénylési folyamat végigvihető online, a keresetigazolás miatt pedig biztosan nem kell kimozdulni otthonról.

