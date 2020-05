Az egri borászoknak is értékesítési gondokat okozott a járványhelyzet

Az idei esztendő jó kilátásokkal kecsegtet a szőlőtermés mennyiségét illetően. Kérdés, hogy örülni kell-e ennek, amikor a kereslet visszaesése miatt nem fogy a nedű. A legtöbb borász szerint a tárolókapacitásuk igencsak véges.

Az egri hegyközség hegybírója, Tarsoly József elmondta: a metszés befejeződött, a kötésen a sor a szőlőültetvényeken. A borászok főleg az alkalmazottaknak próbálnak munkát adni, akik korábban is a pincében dolgoztak.

– A munkaerő-kínálattal nincs gond, inkább az okozhat problémát, ha a gazdának elfogy a pénze, és nem tudja fizetni a napszámosokat. Ilyen esetről még nincs tudomásom – mondta a hegybíró, aki szerint előfordulhat, hogy az eladás visszaesése miatt nem lesz hely az új bornak a pincékben. A földeken pedig jól állnak a dolgok: a szőlő nagyon szépen fejlődik, mert nem volt kemény a tél.

– Minden jel arra mutat, hogy eltérően a korábbi esztendőktől, az idén szép mennyiségű termés várható – jelentette ki. A hegybíró szerint most a legtöbb borász a világhálón próbálja eladni a termékeit, többen kiszállítást is vállalnak. Ez a veszélyhelyzet feloldása után is megmaradhat.

– Arra biztatok mindenkit, hogy éljen az internetes vásárlási lehetőséggel, segítse a termelőket – tette hozzá.

Az idei bortermés ugyan nem forog veszélyben, de értékesítési nehézségeket okoztak a koronavírus-járvány miatti intézkedések – másokhoz hasonlóan ezen a véleményen van Bolyki János egri borász. A pincészetük a kormányzati rendelkezéseknek megfelelően egyelőre nem tart nyitva, a boraikat a webshopban kínálják. A termékeiket a kereskedők továbbra is viszik, az értékesítésük az élelmiszerboltokban nem ütközik korlátokba. A szabályok e heti lazítása után azonban azt közölték: a teraszhelyiséget megnyitják, így újra látogatható a pincészet szabadtéri része, és ismét lehet náluk kóstolni.

– Nem állítom, hogy nagyon pörögne a biznisz, de annyit eladunk, hogy az ebből származó bevételből és a tartalékainkból megművelhessük a szőlőt, és el tudjuk készíteni a következő évjáratot. Jól jön a törlesztések felfüggesztéséről szóló kormányzati intézkedés, mert most a hiteleket nem lennénk képesek fizetni – mondta Bolyki János. A borász szerint nincs megállás, az idősebb kollégák otthon maradtak, a többiek párban dolgoznak. A szőlőben nem okoz problémát távolságot tartani, a sorok egymástól három méterre húzódnak.

Gál Tibor egri borász is az értékesítési nehézségeket említette a járvány súlyos következményeként. Prémiumminőségű palackjaikat az éttermek rendelték, és e tételek jó ideje visszaestek. A rendezvények, fesztiválok elmaradnak idén legalább augusztus közepéig. Ez is gond, hiszen a népszerű eseményeken a könnyű fehér-, illetve a rozé borok szépen fogytak.

– Tárolókapacitásban nem vagyunk felkészülve arra, hogy több évjáratnak egyszerre helyet biztosítsunk. A webes értékesítés segít, de nem olyan mértékben, hogy fellélegezhessünk – nyilatkozta.