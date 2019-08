Egyre korszerűbb körülmények várják az átányi gyermekeket

Felújítják a konyhát, de szeretnének még férőhelybővítést, udvari fejlesztést és minibölcsődét is megvalósítani.

A korábban teljes energetikai felújításon átesett óvoda konyhája hamarosan megújul. Ezt megelőzően az intézményt szigetelték, s korszerűsítették a fűtésrendszert, most pedig a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a konyhát rekonstruálják – tájékoztatott Jámbor Dénes alpolgármester.

– Megújul energetikailag a helyiség, kicserélik a burkolatot, fejlesztik a konyhatechnológiát, valamint átalakításokat végeznek el – ismertette, hozzátéve, korszerű berendezéseket – főzőeszközöket, billenő serpenyőket, hűtőket, munkaasztalokat, polcokat – szereznek be, s kialakítanak húselőkészítőket is. Új kisgépeket vásárolnak, illetve a fehér mosogatóba pedig mosogatógépet építenek be.

– Mindemellett kialakítunk egy főzőszigetet is, mely a korábbihoz képest más lesz az elrendezésében. Egy szigetben találhatók majd a főzéshez, sütéshez használt berendezések, továbbá új főzőüstöt és zsámolyt, valamint hatégős gáztűzhelyet és sütőt is beszerzünk. Ez az elrendezés nagyban segíti majd a konyhán dolgozók mindennapi munkáját. Mindemellett megújul az öltöző és a raktár is – jelentette ki az alpolgármester. Hangsúlyozta, a műszaki átadást szeptember 30-ig kell végrehajtaniuk.

Arról is szólt továbbá, hogy a jelenleg hetvenöt gyermek befogadására alkalmas, háromcsoportos óvodában a férőhelyek gyarapítását tervezik. – Előkészítés alatt van az óvoda bővítését szolgáló pályázat, amely jóvoltából húsz kisgyermeknek alakítanánk ki csoportszobát az épülettel szomszédos önkormányzati lakásban. Ezenkívül lenne itt egy öltöző és egy melegítő, kiosztókonyha is, viszont nem lenne külön játszóudvar, hanem a nagy óvoda udvarát használnák majd. Ezt a területet tavaly ötmillió forint önerős forrásból elkezdtük felújítani, ehhez viszont a Magyar Falu Program által szeretnénk még pluszforrást biztosítani – fogalmazott.

Megjegyezte, a startmunkaprogram helyi sajátosságra alapuló ágában már megújult az épület kerítése is, saját forrásból pedig parkolót építettek ki a dolgozók részére.

– Mindehhez kapcsolódik a minibölcsőde is, amelyet a szomszédos ingatlanból tervezünk létrehozni. Ha elkészülünk, akkor olyan módon újul meg az intézmény, hogy hosszú távon – funkcionálisan és létszámában – korszerűen tudja biztosítani az óvodai és bölcsődei ellátást. Három helyrajzi számmal rendelkező, de egy egységet képező, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlancsoporton lesz minden gyermekintézményünk. Ez a dolgozók és szülők életét is megkönnyíti – közölte Jámbor Dénes.